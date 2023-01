Sorteio de R$ 7,5 milhões da Mega-Sena é neste sábado

Sem ganhadores na última quarta-feira (4), o concurso 2.551 da Mega-Sena acumulou R$ 7,5 milhões. Para concorrer ao próximo sorteio que ocorre no sábado (7), as apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A quina teve 49 ganhadores e cada um vai receber R$ 35.909,19. Os 2.428 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.035,27.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

