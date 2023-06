Sortudo! Aposta da Capital fatura quina de R$ 44 mil na Mega-Sena

Uma aposta simples de Campo Grande faturou R$ 44.054,71 ao acertar cinco das seis dezenas do concurso 2.602 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas premiadas foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46.

Já na quadra, 71 apostas de Mato Grosso do Sul, sendo 30 da Capital, faturaram R$ 1.111,50. No âmbito nacional, uma aposta de Guarapari (ES) acertou os seis números e levou para casa o prêmio acumulado de R$ 51.7774.681,61.

Outros sorteios

Com prêmio estimado em R$ 50 milhões, o concurso 56 da +Milionária acumulou e teve 01 - 14 - 27 - 28 - 44 - 46, além dos trevos 3 - 4 como números sorteados.

Já a Dupla-Sena, que ofertou R$ 364.776,83 no concurso 2.529 também acumulou e teve os números 01 - 04 - 18 - 44 - 43 -44 e 01 - 16 - 27 - 37 - 41 - 44 como dezenas sorteadas.

O concurso 1.951 da Timemania, que estava ofertado em R$ 550 mil, acumulou. Ceará foi o time do coração, além de 15 - 25 - 31 - 37 - 43 - 58 - 80 como dezenas sorteadas.

Com prêmio de R$ 600 mil, o concurso 772 do Dia da Sorte acumulou e teve o mês de junho como sorteado, além das dezenas 02 - 07 - 09 - 10 - 17 - 26 - 27.

Por fim, o concurso 2.840 da Lotofácil sorteou o valor estimado de R$ 4,5 milhões com as dezenas 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 22 - 24 - 25. Quatro apostas faturaram R$ 1.342.329,24.

Como jogar - Para participar do sorteio, é preciso apostar de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou na página da Caixa na internet. As apostas podem ser feitas até as 18h (de MS), tanto em casas lotéricas quanto nos canais eletrônicos. A aposta mínima custa R$ 5.

