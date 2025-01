Tereza diz que reuniões em Bruxelas "foram muito produtivas"

Uma comitiva brasileira está na Europa nesta semana em missão internacional na FAO, organização responsável por alimentação e agricultura das Nações Unidas. Integrante do grupo que defende a agricultura do Brasil, a senadora Tereza Cristina (PP), informou que as tratativas são para definir estratégias para mudanças que podem ser implementadas no Brasil e que as reuniões foram “muito produtivas”.

Segundo Tereza Cristina, em dois dias de reuniões na Europa, foi discutido o comércio agrícola entre Brasil e União Europeia e as perspectivas para o acordo Mercosul-EU. “Nós estamos tratando de saber da Lei Antidesmatamento, que afeta o Brasil e a agricultura brasileira diretamente. Ela foi adiada por um ano e nós viemos aqui conversar, ver o que nós precisamos fazer para que as mudanças que a gente quer”, falou ao JD1.

Sobre as expectativas, Tereza Cristina alega que estão tentando, pois “o não” eles já têm. “Ela é uma lei restritiva para sete cadeias produtivas nossas, e a gente tem grande preocupação. As reuniões de ontem foram muito produtivas, ouvimos coisas que não esperávamos ouvir, a nosso favor, que nós temos o solo florestal forte, que a Lei Antidesmatamento tem que ser só contra desmatamento ilegal, além de outros assuntos que vamos ver hoje”.

A comitiva visitará a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) amanhã, com sede em Paris, França.

Movimento do grupo brasileiro acontece enquanto a Comissão Europeia procura "facilitar muito os negócios” para a agricultura, após a França pedir suspensão indefinida de normas de padrões ambientais e de direitos humanos na cadeia de suprimentos.

A medida foi criticada pela senadora Tereza Cristina (PP), que apontou que o mercado Europeu, principalmente a França, continuam colocando regras onerosas para seus fornecedores, enquanto não cumprem as mesmas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também