TJ do Rio mantém condenação de 50 anos para ex-deputada Flordelis

A ex-deputada federal Flordelis teve seu recurso de apelação negado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), mantendo assim sua condenação a 50 anos de prisão. O caso envolve o assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019.

Flordelis foi considerada culpada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada, de acordo com informações do TJRJ.

Além da ex-deputada, a decisão da Câmara Criminal também afeta outros envolvidos no crime. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-parlamentar, e Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, tiveram suas condenações mantidas.

Entretanto, a 2ª Câmara Criminal determinou a anulação da absolvição de outras três pessoas pelo Tribunal do Júri de Niterói. Rayane dos Santos, neta biológica de Flordelis, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, ambos filhos adotivos, serão submetidos a novo julgamento pelo júri.

