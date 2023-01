TSE dá prazo de 5 dias para Bolsonaro se manifestar sobre postagem

Da redação, com Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu prazo de cinco dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre uma postagem questionando o resultado das eleições 2022. O prazo vale a partir da citação manifestada no despacho publicado em 21 de janeiro.

Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Gonçalves acolheu pedido feito pela Coligação Brasil da Esperança, que teve Lula como cabeça de chapa para as eleições presidenciais.

A petição apresentada pela coligação argumentou que os “atos atentatórios” contra o sistema eleitoral brasileiro tiveram como objetivo “abalar a normalidade e higidez do pleito, para, assim, deslegitimar o sufrágio eleitoral democrático e seguro, incutindo nos eleitores o sentimento de insegurança e descrença no sistema eleitoral e, por consequência, atentando contra a existência do próprio Estado Democrático de Direito”.

