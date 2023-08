Vai apostar? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões hoje

Neste sábado (5), a Mega-Sena sorteia um prêmio milionário de R$ 60 milhões, que vem de vários acúmulos de concursos anteriores.

As dezenas sorteadas na última quarta-feira (2) foram: 03 – 14 – 36 – 42 – 43 – 44 e ninguém conseguiu acertar elas.

Segundo dados fornecidos pelo site oficial da Caixa, as chances de um apostador acertar os seis números e levar o prêmio total é de 1 para 50.063.860.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul).

O valor mínimo para concorrer é de R$ 5, marcando seis dezenas no bilhete.

De acordo com as regras estabelecidas, os prêmios têm prazo de validade de 90 dias, contando da data do sorteio.

Deixe seu Comentário

Leia Também