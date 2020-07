Vídeo: batedor do comboio presidencial sofre acidente no Planalto

Um batedor do comboio presidencial colidiu com a calçada do Palácio do Planalto durante o deslocamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) do Palácio da Alvorada para a sede do Poder Executivo, na manhã desta quarta- feira (1º). Bolsonaro não estava no veículo acidentado.

O batedor é o primeiro carro do comboio, que vai à frente para verificar as condições do trajeto e, se for o caso, fazer as devidas intervenções no trânsito para garantir a segurança do presidente e a agilidade no percurso.

O motorista e a pessoa que estava no banco do carona se feriram, porém, aparentemente, sem gravidade. Bolsonaro desceu do carro em que estava e continuou o caminho a pé, ao lado do ministro do meio ambiente, com quem tem agenda.

Esta não é a primeira vez que um carro do comboio se envolve em acidente. Durante uma visita do presidente a Taguatinga, enquanto estava vigente todas as medidas de isolamento, o batedor, ao fechar um cruzamento para dar passagem à comitiva do presidente, foi atingido por um Fiat Uno.

