Vídeo: Comerciante reage a assalto e mata bandidos

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o dono de uma loja de roupas e acessórios reagiu a um assalto, atirou e matou três homens. O comerciante continuou atirando nos suspeitos mesmo depois de eles caírem no chão. A ocorrência foi registrada na zona norte de Sorocaba – São Paulo, na quarta-feira (7).

De acordo com o G1, os três homens entraram no comércio e ficaram alguns minutos conversando com o comerciante. Na imagem é possível ver que os suspeitos olham as roupas vendidas na loja, como se fossem comprar.

Um dos suspeitos chegou a conversar com o dono enquanto segurava um tênis. Outro experimentou alguns bonés; e o terceiro, pulseiras. Em determinado momento, o homem que estava ao lado do balcão da loja sacou uma arma e apontou para o dono.

O dono da loja então sai de trás do balcão e vai em direção ao homem armado, quando também saca uma arma. Houve troca de tiros e os três foram baleados.

No vídeo, é possível ver que o suspeito chegou a atirar e estourar um vidro da porta de um armário da loja, quando o comerciante revidou. Depois que os três já estavam no chão, o comerciante atirou mais algumas vezes, deu um chute e pegou a arma que o suspeito usava.

Assista ao vídeo:

