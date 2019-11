Vídeo – Funcionário chama peoa de macaca em A Fazenda

Joilson Francelino, com informações do Uol

A participante do reality show da Record TV, A Fazenda, sofreu racismo por parte dos funcionários da emissora durante enquanto os peões esperavam o apresentador para entrar ao vivo nesta terça-feira (5).

Após repercutir na internet, a emissora de TV identificou o autor do racismo e demitiu. “[A empresa] identificou o ofensor. Ele foi repreendido e teve seu contrato de trabalho rompido sumariamente”, diz a nota enviada à imprensa.

A assessoria da modelo já havia entrado com um pedido de esclarecimento no Ministério Público de São Paulo, para que a Record se posicione.

“Buscando assegurar os direitos e garantias individuais de Sabrina Paiva e de todos os brasileiros que hoje, em pleno século XXI, sofrem com o preconceito ou violência racial, que muitas vezes são propagadas de forma velada, estaremos comunicando o Ministério Público do Estado de São Paulo para que sejam adotadas todas as medidas judiciais cabíveis para punição do autor da ofensa”, declaração da nota.

O vídeo do momento exato em que a modelo sofre racismo é compartilhado nas redes sociais, assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também