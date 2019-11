Vídeo - Sucuri devora capivara e descansa às margens do Rio Paraná

Mauro Silva, com informações do site Meia Hora

Turistas flagraram uma sucuri de aproximadamente 5 metros digerindo um capivara nas margens do Rio Paraná em Aparecida do Taboado – a 458 km de Campo Grande. A imagem do réptil, que digeria sua refeição, se espalhagou pelas redes sociais nesta terça-feira (5) e virou notícia em outros sites do país.

Quando os turistas encontraram a sucuri, ela estava descansando em cima de árvores depois de ter feito sua refeição. Conforme mostra o vídeo, a cobra tenta voltar para o rio, porém com a digestão incompleta ela não consegue. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima da sucuri foi uma capivara.

