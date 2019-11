Vídeo - De braços cruzados, policiais observam briga de mulheres

Priscilla Porangaba, com informações do Ronda 180

Um vídeo de uma briga generalizada entre várias mulheres viralizou nas redes sociais ao mostrar policiais ao fundo da gravação observando de braços cruzados na Zona Sudeste de Teresina.

O caso ocorreu nesse fim de semana nas proximidades de um bar no Parque Itararé, região do Grande Dirceu. Nas imagens é possível ver a briga inicia entre duas mulheres, pouco depois outras entram na pancadaria e confusão toma conta de toda a rua.

Alguns policiais aparecem assistindo a pancadaria e no fundo do vídeo é possível ver uma viatura da Polícia Militar do Piauí. Vários populares também assistiram a briga e outros ainda tentaram separar os envolvidos.

O vídeo foi gravado e "narrado" por um rapaz por quase dois minutos. Ninguém foi preso.

