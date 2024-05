Motociclista fica ferido ao atropelar anta na BR-262, em Três Lagoas

Homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido ao bater em uma anta durante a manhã desta quinta-feira (2), na BR-262, próximo à região do Arapuá, em Três Lagoas, no Leste do Estado.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Na ocasião, o motorista estava seguindo sentido Campo Grande/Três Lagoas.

Em determinado momento, ele tentou desviar de um caminhão, mas acabou acertando a anta, que estava na pista. O motociclista caiu e precisou de atendimento médico, uma vez que sofreu ferimentos leves, como escoriações pelo corpo. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora.

O animal morreu na pista. Uma equipe da (Polícia Rodoviária Federal) foi até o ponto do acidente e auxiliou no controle de tráfego na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também