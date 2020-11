Vídeo: Marido agride cantora gospel dentro de shopping

Foi publicado na última segunda-feira (23), um vídeo no Instagram do cantor gospel Juninho Black, onde sua irmã, a cantora Quesia Freitas, está sendo agredida pelo marido Bruno Feital, em um shopping no Rio de Janeiro.

“Cenas fortes e revoltantes!! Minha irmã de sangue @quesiafreitasoficial foi agredida em anteontem no Américas Shopping Recreio RJ ante ontem na frente de todos. O AGRESSOR e? o atual marido dela brunofeitaloficial que vem a agredindo a mais de um ano minha irmã vem sofrendo tortura psicológico, abuso emocional, agressões físicas e coação. Resolvi trazer a público o caso agora depois de perdoar várias vezes ele a agrediu dessa vez em público e repercutiu através do Instagram @recreionosso e outros grupos. Família não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio. Tenho outros vídeos de agressões em local público e as autoridades ainda não colocaram esse animal na cadeia”, desabafou ele na rede social.

Veja as imagens:

