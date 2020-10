Vídeo - Prateleiras de supermercado desabam e deixam um morto

Sarah Chaves, com informações do O Globo

Os funcionários e clientes de um supermercado atacado levaram um susto ao passar por momentos aterrorizantes na noite de sexta-feira (2), quando enormes prateleiras com produtos do local desabaram em efeito dominó, esmagando tudo que estivesse pela frente em São Luís do Maranhão.

Por meio de uma rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou que até o momento uma pessoa morreu e oito ficaram feridas no supermercado Mix Mateus Atacarejo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), seis feridos foram encaminhados a hospitais pelas equipes do CBMMA e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dois foram por meios próprios. De acordo com o CBMMA a operação, que durou mais de 11 horas de resgate, envolveu 14 viaturas dos bombeiros, além de ambulâncias e viaturas de outros órgãos, 144 bombeiros militares e 131 bombeiros civis.

Após o acidente, o Grupo Mateus, empresa da qual faz parte o supermercado Mix Mateus Atacarejo, emitiu uma nota sobre o desabamento de prateleiras. Segundo a empresa, a equipe de gestores e colaboradores está acompanhando o trabalho das equipes de resgate e prestando toda a ajuda a fim de colaborar com as autoridades.

A nota acrescenta também que em virtude do acidente, e em respeito às famílias das vítimas, todas as lojas que fazem parte do Grupo Mateus na capital não funcionarão neste sábado.

No momento do acidente, havia uma movimentação intensa de clientes. Ainda não há informações sobre o que provocou o desabamento.

Veja o momento do desabamento:

