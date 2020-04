Vídeo - Witzel testa positivo para novo coronavírus

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse em um vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira (14) que está com o novo coronavírus (Covid-19).

"Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o testo do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo e bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as recomendações médicas."

