14 de Julho tem trecho interditado para recapeamento

Para dar continuidade nas obras do Reviva Campo Grande, nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), parte da Rua 14 de Julho e ruas próximas ficarão interditadas para a sequência de recapeamento.

Nesta sexta-feira (20), ficaram interditadas, no período da manhã, a Rua 14 entre as Ruas dom Aquino e Maracaju, inclusive cruzamento com a Marechal Rondon, sendo a Marechal fechada já na Calógeras.

No período da tarde, a Rua 14 de julho, entre as Ruas Barão e Marechal Rondon, inclusive cruzamento da Rua Dom Aquino, será fechada desde a esquina com a Rua 13 de Maio, para realização dos serviços de recapeamento.

No sábado (21), no período da manhã, a Rua 14 de julho ficará interditada entre Afonso Pena e a Rua Dom Aquino, inclusive cruzamento com a Barão, sendo esta fechada desde a esquina com a Calógeras.

No Período da tarde, para os serviços da primeira etapa da Avenida Afonso Pena, o fechamento da via será no sentido Parque dos Poderes. Na segunda etapa, fechamento da via no sentido aeroporto.

Deixe seu Comentário

Leia Também