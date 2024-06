A 12ª edição do Drive-Thru da Reciclagem começa na quinta-feira em Campo Grande

A 12ª edição do Drive-Thru da Reciclagem começa na quinta-feira (6), na cidade de Campo Grande, com o tema “Cidades inteligentes são sustentáveis”. A ação é organizada pela prefeitura, através do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a startup Du Bem Sustentável e outros colaboradores.

O evento, previsto para acontecer até o dia 8 de junho, tem como objetivo principal sensibilizar a população sobre a importância do descarte adequado de resíduos e destacar os benefícios gerados por práticas sustentáveis. Como nas edições anteriores, o Drive-Thru da Reciclagem acontece nos Altos da Avenida Afonso Pena, entre o estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal e o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

Os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro. A população pode levar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros, para realizar o descarte.

Além da reciclagem, o evento também terá um espaço dedicado à arrecadação de doações, incluindo roupas, calçados e alimentos não perecíveis em boas condições, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

Serviço

12° Drive-Thru da Reciclagem

Local: Estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, Altos da Avenida Afonso Pena

Data: 6 a 8 de junho

Horário: 9h às 18h

Informações: 2020-1361

