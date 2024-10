Abstenção surpreende em algumas seções

O movimento de eleitores neste domingo (6), principalmente no período da tarde tem levantado estranheza pela 'paradeira'.



Um leitor do JD1 que trabalha para a Justiça Eleitoral na Escola Municipal Santos Dumont, no bairro Santo Amaro, comentou que quase 35% do eleitorado não compareceu.



"O movimento praticamente deserto na escola Santos Dumont. Muita gente estranhando a paradeira a pouco menos de uma hora pra finalizar", contou.



Na Escola Municipal Irene Szukala situação foi parecida. Uma eleitora que costuma ir sempre no mesmo horário, mandou imagens mostrando a escola deserta. "Não tem ninguém", falou.

