Cidade

Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado

Entre os animais, há filhotes e adultos, já testados para FIV/FELV e vermifugados

21 novembro 2025 - 11h10

A adoção de animais ganha reforço neste sábado (22) em Campo Grande, onde a ONG Amicats promove, em parceria com a Cobasi, uma feira voltada a incentivar a responsabilidade e a solidariedade na causa animal. Das 9h às 15h, cerca de 20 gatos resgatados do abandono e de maus-tratos estarão disponíveis para adoção.

Entre os animais, há filhotes e adultos, já testados para FIV (Imunodeficiência Viral Felina, semelhante à AIDS humana) e FELV (Vírus da Leucemia Felina, que pode levar à formação de tumores) e vermifugados. A iniciativa ocorre em um momento de superlotação das organizações de proteção, que não conseguem mais absorver o grande número de resgates na capital. Segundo a presidente da Amicats, Ana Cristina Castro, a adoção é hoje a principal porta de saída para oferecer dignidade aos animais. “Cada adoção representa um recomeço. Esses gatos precisam de cuidado e não podem ficar sem destino”, afirma.

Os interessados devem comparecer à Cobasi com documento com foto e comprovante de residência.

Serviço
Feira de Adoção Amicats – gatos resgatados
22 de novembro de 2025 (sábado) – 9h às 15h
Cobasi – Avenida Afonso Pena, 3665 – Centro

