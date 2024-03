Adriane sanciona lei de incentivo Ã  leitura nas escolas pÃºblicas de Campo Grande

Nesta terça-feira (26), a prefeita Adriane Lopes sancionou a lei que estabelece a premiação "Leitor do Ano" nas escolas de ensino fundamental da rede pública municipal de Campo Grande.

A medida, aprovada pela Câmara de Vereadores e publicada no Diário Oficial do Município, tem como objetivo reconhecer e incentivar o hábito da leitura entre os alunos.

A premiação visa não apenas celebrar aqueles que já têm o hábito de ler, mas também estimular aqueles que ainda não o têm a se aventurarem no universo da leitura e concorrerem ao prêmio.

Destinada aos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino (REME), a premiação será concedida ao final de cada ano letivo, priorizando os estudantes do 4º e 5º ano.

Para participar, todos os alunos devem apresentar um breve resumo das obras que leram ao longo do ano, os quais serão posteriormente analisados e avaliados por seus acompanhantes. Serão premiados os três alunos que apresentarem o maior número de livros lidos durante o ano letivo.

