Adriane se reúne com o CRO-MS para discutir melhorias nos serviços de odontologia

A prefeita Adriane Lopes se reuniu com representantes do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS) nesta terça-feira (3), em busca de melhorias para os serviços de odontologia e mais acessibilidade aos moradores de Campo Grande.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para aprimorar os atendimentos e a infraestrutura da rede municipal. “A gestão municipal é sensível às necessidades e reivindicações da população e da odontologia de Campo Grande. Seguiremos trabalhando para que os serviços oferecidos à população sejam, cada vez mais, de excelência, do mesmo modo que as condições de trabalho e infraestrutura oferecidas aos profissionais da Rede Municipal”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Atualmente, o município possui atendimento odontológico nas 74 Unidades de Saúde de Atenção Primária, 6 Centros de Especialidades Odontológicas, 2 Policlínicas Odontológicas, 02 Unidades Móveis Odontológicas e 1 Unidade Móvel de Prevenção. Entre janeiro e setembro de 2024, a Prefeitura de Campo Grande realizou 398.613 atendimentos odontológicos.



Além disso, os serviços odontológicos de urgência e emergência estão disponíveis nas 10 unidades de urgência da capital, incluindo as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Silvânia da Silva Silvestre, presidente do CRO-MS, reconheceu os avanços realizados pela administração municipal, especialmente no que se refere à infraestrutura e aos serviços ofertados. “Apresentamos as necessidades da odontologia à administração municipal, que se comprometeu a continuar investindo e solucionando os desafios que possam surgir. Temos visto melhorias significativas, e somos gratos porque muitas das demandas anteriores já foram atendidas”, afirmou Silvânia, destacando o diálogo aberto com a gestão.

Para acessar os serviços, os usuários devem buscar a unidade de Atenção Primária mais próxima de sua residência, onde será realizado o agendamento da consulta inicial. Após avaliação, o tratamento pode ser realizado na própria unidade ou, se necessário, encaminhado aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) via Sistema de Regulação Ambulatorial (Sisreg). A organização das agendas prioriza atendimentos espontâneos, programados e casos de urgência, seguindo critérios de risco e vulnerabilidade.

Destaque também para as policlínicas odontológicas, localizadas no CAIC Universitário e no Bairro Universitário, que atendem crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Somente até setembro de 2024, foram registrados 12.497 atendimentos voltados a esse público.

