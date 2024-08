Agetran divulga pontos de interdições na Capital; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que serão realizadas a partir desta quarta-feira (21) em Campo Grande.

Por causa do segundo debate entre os candidatos à Prefeitura de Campo Grande, a Rua Santana entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Estevão Casal Caminha, e Rua São João entre a Rua Santana e a Rua São Félix estarão interditadas das 19h às 21h.

Já a Marcha para Jesus, que acontecerá a partir de amanhã até o dia 27, resultará na interdição da Avenida Professor Luís Alexandre, entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A orientação da Agetran é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e que planejem outras rotas.

Confira as interdições:

21 de agosto

Evento: Debate Eleições 2024

Local: Rua Santana entre a Av. Eduardo Elias Zahran e a Rua Estevão Casal Caminha; Rua São João entre a Rua Santana e a Rua São Félix.

Horário: Das 19h às 21h

22 a 27 de agosto

Evento: Marcha para Jesus

Local: Avenida Professor Luís Alexandre entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo

Horário: A partir das 20h do dia 22 até às 18h do dia 27

