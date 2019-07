Agetran esclarece sobre radar sem sinalização na Antônio Teodorowick

O aparelho de fiscalização eletrônica que fica no cruzamento da avenida Antônio Teodorowick com a Mato Grosso vem gerando dúvidas desde a sua instalação, em março deste ano. Apesar de se assemelhar a um radar, não existem placas indicativas de velocidade na extensão da avenida Antônio Teodorowick, ampliada em 2017. Por isso, muitas pessoas não sabem ao certo qual a finalidade do aparelho.

Questionado novamente sobre o assunto, o diretor da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine Bruno, esclareceu que o aparelho instalado no local não é um radar propriamente dito, mas um equipamento misto, ou seja, que fiscaliza velocidade, parada sobre faixa, conversão (que no caso é proibida à esquerda para quem está na Mato Grosso) e avanço de sinal vermelho.

“Ele só fiscaliza quem está na avenida Mato Grosso. Quem está na Antônio Teodorovick não sofre fiscalização. Não haverá radar nesta avenida por enquanto, ao menos que, com o passar do tempo, sejam verificados problemas de trânsito no local. O trânsito é dinâmico, assim como os motoristas”, diz Janine.

Para que um equipamento eletrônico seja instalado e fiscalize o trânsito, é preciso ter uma sinalização, conforme determinam as resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), frisa o diretor da Agetran. No caso de inexistência dessas placas, qualquer notificação feita por meio dos radares é anulada.

