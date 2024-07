Ajude a voltar para casa! Cachorra foi encontrada no bairro Cidade Jardim

Uma cachorra da raça Labrador foi encontrada nas imediações do bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, na última sexta-feira (26).

De acordo com as informações do 'post', que tem como objetivo encontrar o dono do animal, a cachorra é dócil e parece bastante perdida.

“Sou carinhosa e ativa. Eu sei o que é piscina, coleira, passear e estou sentindo falta da minha casa”, descreve a imagem.

Caso alguém conheça os tutores da cachorra, pode entrar em contato com o número (67) 98114-2992. Ajude ela a voltar para a família!

