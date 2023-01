Ajude os idosos: 'Viver Bem' pede por doações para manter instituição na Capital

O 'Viver Bebem – Lar para idosos' precisa com urgência do apoio da população para doações de fraldas geriátricas tamanho EG e alimentos, para atendimento dos idosos acolhidos.

A instituição é de longa permanência para Idosos (ILPI), sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer paz, amor e acolhimento, respeitando e restaurando a dignidade do idoso em situação de vulnerabilidade.

Atendendo vários idosos, a entidade sobrevive através de recursos Públicos e doações da comunidade.

Faça a diferença na vida de um idoso. Compartilhe ou ajude! As doações podem ser entregues na rua Albert Sabin, 2159, no bairro Taveirópolis na Capital. Doações em dinheiro também são bem-vindas. Banco do Brasil / Agência 2916-5 / Conta 46930-0 / ou PIX CNPJ 41.042.822/0001-12.

Mais informações: (67) 3211-7100. Compartilhe com os amigos!

