Após 10 anos, Instituto Guarda Animal fecha e animais precisam ser adotados

O Instituto Guarda Animal anunciou nesta semana que vai encerrar as atividades realizadas há 10 anos em Campo Grande. O comunicado foi feito por meio das redes sociais. Agora todos os animais assistidos precisam de um lar, de forma urgente, dentro de 4 meses.

“Nos faltam palavras para descrever o sentimento de dor e tristeza nesse momento. O instituto foi criado com todo nosso amor, carinho e respeito. Foi uma decisão conversada, pensada entre nós, depois de muitas lágrimas e lembranças de tudo que construímos até aqui. Estamos fazendo tudo isso pensando sempre no melhor para todos nossos bichinhos”, diz trecho da publicação no Instagram. Procuradas, as responsáveis pela ONG (Organização Não-Governamental) não quiseram se manifestar mais sobre o assunto.

Conforme ainda o comunicado, a decisão se deu em razão de problemas financeiros, cobranças de órgãos públicos por melhorias e falta de recursos, como alimentação.

Vamos adotar?

A partir de agora, os 224 animais precisam ser adotados em caráter de urgência.

Os interessados em adotar um cão ou gato devem entrar em contato com o número (67) 99122-8509. Ajude nessa causa!

