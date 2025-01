Atenção: Parque das Nações Indígenas fechará às 18h neste fim de semana

O Parque das Nações Indígenas seguirá fechando às 18h neste fim de semana, assim como foi durante esta semana em Campo Grande. O motivo na alteração no horário de funcionamento do parque se deve aos serviços de manutenção na rede elétrica realizados no local.

O parque se encontra sem energia e água, devido a problemas técnicos e, diante disso, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) optou pela intervenção, que tem como objetivo garantir a segurança dos frequentadores e preservar as instalações do local, que recebe milhares de visitantes semanalmente.

A previsão do instituo era de que o horário normal voltasse na última quarta-feira (22), no entanto, a situação se prolongou e ainda não há uma data para o retorno do funcionamento do parque no horário habitual.

Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre o Parque das Nações Indígenas pelas redes sociais do Instituto.

