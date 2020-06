Ato Vidas Negras Importam acontece neste sábado na Praça do Rádio

Pessoas irão se reunir na tarde deste sábado (6), na Praça do Rádio em Campo Grande, durante o ato antirracista Vidas Negras Importam, em protesto ao sofrimento vivido pela população negra e indígena da capital, estado e Brasil.

Diversos protestos antirrascistas vêm acontecendo ao redor do mundo nos últimos dias, o estopim foi a morte de George Floyd, um americano negro sufocado por um policial branco americano sem nenhum tipo de chance de defesa.

O ato em Campo Grande está marcado para acontecer às 13h30 na Praça do Rádio, na Av. Afonso Pena. De acordo com uma publicação feita em uma rede social que está organizando o ato, ele será utilizado para "denunciar casos de violência policial e inconstitucional, a total negligência dos governantes aos povos que mais sofrem na pandemia de Covid-19 em MS, no Brasil e outros países".

Entre as recomendações para as pessoas que pretendem participar do ato, os organizadores pedem que as pessoa utilizem máscaras, respeito o distanciamento social, vá com roupa preta, não leve substâncias ilícitas e não leve nenhum tipo de arma branca.

