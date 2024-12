Banda Haiwanna será a atração musical da Cidade do Natal nesta sexta

A banda de rock sul-mato-grossense Haiwanna se apresentará durante a noite desta sexta-feira (20) na Cidade do Natal. O grupo, que mescla esse gênero com o pop rock, se apresenta a partir das 19h30 na Vila Morena, Altos da Avenida Afonso Pena.

Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, as festividades seguem até o dia 31 de dezembro, com atrações culturais, Casa do Papai Noel, Presépio, Praça de Alimentação, Carrossel, e muito mais.

Quem estiver na Cidade do Natal poderá prestigiar também nesta sexta-feira, a Parada Natalina, que se apresenta a partir das 21 horas, com a presença da Família Rena e personagens lúdicos que garantem toda a magia e alegria ao público presente no local.

Praça de Alimentação - Os visitantes tem um cardápio variado e acessível, com itens a partir de 6 reais. Entre as opções disponíveis: cupim soleado com mandioca, picanha na chapa com mandioca, batata frita, pastéis, combos de comida japonesa, temakis variados, pokes, espetinhos, sorvete e pudim, entre outros itens, incluindo opções veganas.

Para quem prefere lanches, as opções incluem: Burger tradicional (pão, carne, queijo, bacon e molho), hot-dog simples, Sanduíche Mercadão, Choripan e Pizzas individuais.

City Tour de Natal - Outra atração imperdível é o tradicional City Tour de Natal, que terá saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro, exceto nos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o veículo estará na programação do Natal nos Bairros.

Confira toda a programação cultural:

- 20/12 – Sexta-feira: Haywana – 19h30

- 21/12 – Sábado: Dany Cristinne – 19h30

- 22/12 – Domingo: Voz Mece – 19h30

- 23/12 – Segunda-feira: Coro Psiu (UFMS) – 19h e Coro Segunda Igreja Batista – 20h

- 25/12 – Quarta-feira: Erik Espíndola – 19h30

- 27/12 – Sexta-feira: Max Henrique – 19h30

- 28/12 – Sábado: Sampri – 19h30

- 29/12 – Domingo: Frequência Zero – 19h30

- 31/12 – Terça-feira: Daran Junior – 20h30 e DJ BWM – 22h30

