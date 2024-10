'Bênção das canetas' acontece nesta quinta-feira no Santuário Perpétuo Socorro

A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 será realizada neste domingo (3). Pensando nisso, o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará a tradicional 'bênção das canetas' nessa quinta-feira (31). O santuário fica localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

As missas serão celebradas às 9h, 15h e 19h. Os candidatos poderão levar as canetas que utilizarão no exame para que também sejam abençoadas ao final de cada celebração.

O objetivo é proporcionar tranquilidade e serenidade aos estudantes, para que possam colocar em prática todo o estudo que realizaram para o exame.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, mais de 65 mil candidatos estão inscritos para as provas, que acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro deste ano.

