Biz invade pista e causa acidente envolvendo dois carros e outra moto em Nova Andradina

Uma colisão envolvendo dois carros, uma motoneta e uma moto deixou dois feridos no final da tarde desta sexta-feira (6), em Nova Andradina.

Segundo a apuração da reportagem, o acidente aconteceu no Bairro Jardim Universitário.

A motoneta Honda/Biz de cor vermelha, conduzida por um entregador, trafegava pela Avenida Hormindo Alves Pereira e ao realizar uma conversão à direita, na Rua Vera Lúcia Pigari Baptista, teria invadido a pista contrária colidindo com um carro GM/Àgile. Em seguida, perdeu o equilíbrio e bateu de frente com um Fiat/Uno de cor vermelha.

Logo após isso, uma moto de cor vermelha, ocupada por um casal de adolescentes, colidiu na traseira do Uno.

O motorista do Àgile sofreu um corte na cabeça, já o adolescente que conduzia a moto ficou ferido. O condutor da Biz teve uma lesão no dedo da mão esquerda. A outra envolvida não se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados.

O adolescente foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital Regional. O motorista do Àgile foi atendido na ambulância do Samu e posteriormente levado para uma unidade hospitalar. E o condutor da Biz também foi atendido no local mas dispensou o atendimento médico.

