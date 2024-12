Bonito é Nota 'A' em capacidade de pagamento em avaliação do Tesouro Nacional

Bonito conquistou a nota A em Capacidade de Pagamento (Capag), sob a gestão do prefeito Josmail Rodrigues, reeleito para o seu segundo mandato, conforme dados atualizados em outubro deste ano pelo Tesouro Nacional.

Esse resultado coloca o município entre as administrações de maior destaque em Mato Grosso do Sul que somam 62% das prefeituras com contas equilibradas.

A Capacidade de Pagamento (Capag) é um indicador utilizado para avaliar se estados ou municípios possuem condições de obter empréstimos com o aval da União.

Os municípios são classificados em notas que vão de A+ a D. Apenas aqueles com notas A, A+, B ou B+ são considerados aptos para buscar financiamentos com garantias da União.



Para o prefeito Josmail Rodrigues, a nota A é um reflexo do esforço e avanços em infraestrutura, turismo, saúde e educação, sem comprometer a saúde financeira do município.

“Esse reconhecimento do Tesouro Nacional é uma conquista de toda a nossa cidade. É o reflexo de uma gestão responsável, comprometida com a população e com o futuro de Bonito. Vamos continuar trabalhando para manter esse equilíbrio e trazer mais investimentos para o nosso município".



Estar entre as melhores administrações de Mato Grosso do Sul reforça a credibilidade de Bonito no cenário estadual e nacional.





