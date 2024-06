BR-163 tem 16 pontos de interdições em MS nesta segunda-feira; veja quais são

Vai viajar e vai passar pela BR-163? Fique atento aos pontos parcialmente interditados para obras na rodovia nesta segunda-feira (24). Ao todo, são 16 pontos de interdição, conforme informou a concessionária CCR MSVia.

De acordo com orientações do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), é fundamental que os motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Em caso de chuva, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Dourados - no km 255;

Caarapó - entre os kms 237 e 236 e no km 192.

Pontos com pare-e-siga:

Coxim - no km 764;

Rio Verde de Mato Grosso - no km 700;

Bandeirantes - no km 552;

Bandeirantes/Rochedo - entre os kms 539 e 537;

Rio Brilhante - entre os kms 322 e 321;

Douradina - no km 304 e no km 287;

Dourados - entre os kms 279 e 277 e entre os kms 273 e 271;

Caarapó - entre os kms 236 e 232 e entre os kms 205 e 204;

Juti - entre os kms 172 e 168;

Naviraí - entre os kms 150 e 148;

Itaquirai - entre os kms 68 e 67;

Eldorado - entre os kms 42 e 41;

Eldorado/Mundo Novo - entre os kms 33 e 30;

Mundo Novo - entre os kms 28 e 25.

