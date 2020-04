Camelódromo adota medidas de biossegurança para reabertura

O Camelódromo de Campo Grande, com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), se prepara para reiniciar o funcionamento, e aguarda autorização da prefeitura, após duas semanas de comércio fechado.



Para reabrir e voltar a atender os consumidores, o local está adotando as normas solicitadas pelo Poder Público Municipal e que garantirão a biossegurança, como a desinfecção completa, interna e externa, a disponibilização de álcool em gel, a fixação de instruções sobre a prevenção do coronavírus, entre outras medidas de evitar o contágio dos trabalhadores e frequentadores do espaço.



O presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes (AVA), Narciso Soares dos Santos, que administra o local, reforçou que todos os procedimentos solicitados pela prefeitura estão sendo realizados. “Somos associados da CDL Campo Grande e com a ajuda da entidade contratamos uma engenheira ambiental, com conhecimento em biossegurança, que elaborou nosso Plano de Contenção de Riscos com as medidas para evitar a disseminação do vírus. Acreditamos que com essas ações que tomamos, poderemos reabrir o mais breve possível”.



O presidente da CDL, Adelaido Vila, lembrou que o varejo em geral está fazendo a sua parte, seguindo as determinações das autoridades. “Temos dado orientações aos nossos associados, tirando dúvidas e prestando esclarecimentos para que ninguém deixe de seguir as normas. De uma maneira geral, todos têm feito a sua parte, abrindo as portas com responsabilidade e cuidados que os nossos clientes precisam”.



São 800 funcionários de 473 boxes que voltarão ao trabalho após sentir os reflexos do comércio fechado.





