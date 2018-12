Caminhão derruba ponte e isola região de balneários em MS

Nesta quinta-feira (27), um caminhão que passava na ponte sobre o Rio Salobra, em Bodoquena, caiu, após a estrutura ceder e desabar. A ponte fica na MS-138, que dá acesso a balneários e a região do Assentamento Canaã na zona rural. O motorista do caminhão que é de uma empresa da cidade estava carregado de areia, não ficou ferido.

Aparecido Rojo Duarte, empresário que possui uma pousada na região, diz que aproximadamente 100 pessoas que estão nas dependências de sua hospedagem, estão isoladas.“Ainda tem outra pousada mais para frente, casas de veraneio e o assentamento, está todo mundo isolado”, disse. O empresário também contou que teve que fazer cancelamento de hospedagens do Réveillon, devido à queda da ponte.

O chefe de gabinete da prefeitura de Bodoquena, Hélio Ferreira Gonçalves, afirmou que já nesta sexta-feira (28), funcionários da prefeitura irão fazer um desvio no local. Também na manhã desta sexta, está marcado uma reunião com o Batalhão de Engenharia do Exército em Aquidauana a respeito da queda da ponte.

Comunicado da prefeitura

A Prefeitura de Bodoquena emitiu comunicado nesta manhã informando que o Executivo Municipal já está preparando um devio, que será liberado à população a partir do meio dia desta sexta-feira. Ainda conforme a nota, a Prefeitura diz aguardar o laudo técnico para saber a razão pela qual a ponte cedeu.

Confira o comunicado na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Bodoquena informa que a ponte sobre o rio Salobra, que dá acesso ao Assentamento Canãa, rompeu ontem por volta das 16h. Estamos aguardando o parecer técnico para saber o motivo.

Emergencialmente, a Prefeitura está providenciando um desvio, que estará liberado a partir das 12h.

Para solucionar o transtorno, a prefeitura realizou uma reunião com o 9ª Batalhão de Engenharia do Ministério do Exército, com o intuito de obter apoio para melhorar as condições do desvio e retirar o caminhão. E, enquanto isso, o prefeito Kazuto Horii, segue contato com o Governo do Estado com o objetivo de viabilizar a construção de uma nova ponte o mais rápido possível.

