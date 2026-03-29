Campanha do Agasalho 2026 mira arrecadar 50 mil itens e ampliar atendimento na Capital

Com a chegada do período mais frio, Campo Grande inicia a Campanha do Agasalho 2026 com a meta de arrecadar 50 mil peças, cerca de 40% a mais do que no ano passado. A proposta é ampliar o número de famílias atendidas e garantir mais proteção a quem enfrenta o inverno em situação de vulnerabilidade.

Nos últimos três anos, a iniciativa já beneficiou mais de 85 mil pessoas. Agora, o desafio é aumentar o alcance por meio da mobilização da população, empresas e organizações parceiras.

Podem ser doadas roupas de inverno, adultas e infantis, além de cobertores e calçados. Todo o material arrecadado passa por triagem técnica para assegurar que esteja em boas condições de uso antes de ser destinado a comunidades e entidades cadastradas.

A distribuição contempla tanto famílias acompanhadas pela assistência social quanto instituições que solicitam apoio e ainda não foram atendidas por outras ações.

A campanha segue até julho, com coletas quinzenais e estratégias para facilitar a participação da população. Um dos principais momentos será o Dia D de arrecadação, marcado para os dias 11, 12 e 13 de junho, durante o Drive-Thru da Sustentabilidade.

A partir de abril, a mobilização será reforçada com a instalação de caixas coletoras em diferentes pontos da cidade. As doações também podem ser entregues diretamente no Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), localizado na Avenida Fábio Zahran, 6000, na Vila Carvalho.

Entidades e comunidades interessadas em receber os donativos devem formalizar o pedido junto ao FAC, por meio de ofício, com participação condicionada à análise técnica e cadastro prévio.

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