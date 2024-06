Campo Grande assina declaração por avanço sustentável em Congresso Mundial

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Acontece nesta semana em São Paulo Capital até 21 de junho, o Congresso Mundial do ICLEI 2024, com o tema “Transformando Compromissos em Ação”, com a participação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

Mais de 135 prefeitos e prefeitas de todo o mundo estiveram na cerimônia de abertura na noite de terça-feira (18), no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. A expectativa é que durante o evento participem mais de 1.200 participantes de 85 países.

Campo Grande foi uma das nove cidades brasileiras que assinaram a declaração, sendo a única do Centro-Oeste brasileiro. “Campo Grande se une a outros municípios sul-americanos em prol do esforço coletivo para garantir um mundo mais seguro e mais justo para as próximas gerações. A Capital avança em um caminho de resiliência e sustentabilidade, reafirmando o compromisso com o meio ambiente”, destaca a diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

O congresso “Transformando Compromissos em Ação” ocorre a cada três anos e reúne representantes de cidades, municípios, agências internacionais, governos nacionais, setor privado e demais parceiros institucionais e tem como foco o avanço do desenvolvimento urbano sustentável e a adaptação equitativa aos desafios locais e regionais.

Em novembro de 2023, o Município de Campo Grande se filiou ao ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 130 países, influenciam as políticas de sustentabilidade e impulsionam a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.

Veja a declaração na íntegra: https://americadosul.iclei.org/wp-content/uploads/sites/78/2024/06/declaracao-de-cidades-pt.pdf .

