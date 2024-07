Campo Grande teve 133 km de rede de esgoto implantada em 2024

Com obras ainda em andamento nos bairros Caiobá, Centro Oeste, Aero Rancho, São Conrado e Nova Campo Grande, a Águas Guariroba já implantou mais de 133 quilômetros de rede de esgoto neste ano com o programa ‘Campo Grande Saneada’.

A concessionária finalizou o mês de junho com mais de 20 quilômetros, que representam 115% dos 116 quilômetros previstos desde o início do ano.

Com o objetivo de alcançar 94% de cobertura da rede de esgoto, agora a Capital, totalizando 133 quilômetros adicionados em 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também