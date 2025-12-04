Candidatos aprovados para funções de coveiro e pedreiro são convocados na Capital

Candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária devem se apresentar nesta sexta-feira (5) em Campo Grande para dar continuidade ao processo de contratação. A convocação inclui profissionais para as funções de coveiro e pedreiro, com horários e locais definidos em edital publicado recentemente.

O comparecimento está marcado para as 8h30, na Gerência de RH da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, localizada na Rua Me. Estanislau Pannatier, 1199, no Jardim Monumento. Os candidatos devem levar toda a documentação solicitada para efetivar a contratação.

Para a função de coveiro, foram convocados Ivan Vieira de Souza, Gilberto Rodrigues Ramos e Bruno Daniel Cardoso Soares.

Já para pedreiro, devem se apresentar Claudionor Camargo de Freitas, Rodiney dos Santos Ciriaco, Gabriel de Lima Pereira e Vandir Jesus de Oliveira.

O edital reforça que a presença no dia e horário indicados é essencial para garantir a continuidade do processo e o preenchimento das vagas disponíveis.

