Capital abre processo seletivo para assistente de educação infantil

A prefeitura através da Secretaria de Gestão e de Educação divulgou através de publicação no Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (21), a abertura do processo seletivo de assistente de educação infantil.



Os profissionais irão compor o Cadastro de Reserva (CR) do Processo Administrativo n. 19160/2024-18 (Resultado Final Homologado no DIOGRANDE n. 7.454, de 09 de abril de 2024), para assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais nas escolas de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande.

Os requisitos exigidos são ensino médio completo, e experiência profissional na área. ajornada é de 40h semanais e remuneração bruta de R$ 1.900



As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas no período de 22 a 29 de novembro de 2024, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo .



Encaminhamento dos títulos, no período de 22 A 29 de NOVEMBRO de 2024, para o e-mail [email protected]



