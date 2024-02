Capital é reconhecida como 'Cidade Árvore do Mundo' pela 5º vez consecutiva

O título de "Tree City of de World", em tradução livre "Cidade Árvore do Mundo", concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) foi mais uma vez dado à Campo Grande.

Em 2023, 170 cidades de 21 países receberam esse reconhecimento por praticarem a preservação de suas florestas urbanas, conforme destaca a prefeita Adriane Lopes. "Campo Grande é a única capital brasileira que detém o reconhecimento por cinco anos consecutivos, compondo a rede Tree Cities of the World desde a sua fundação. Mais do que nunca, as árvores e as florestas são reconhecidas como um componente vital para comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo. E Campo Grande mais uma vez celebra suas árvores e a Prefeitura de Campo Grande permanece honrando os compromissos assumidos para manter-se como uma cidade biofílica, preocupada com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos seus cidadãos."

A secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, enfatiza que esse é o resultado do trabalho diário da pasta voltado à preservação, conscientização e recomposição da floresta urbana. "Esse reconhecimento é o resultado do trabalho de todos os servidores que atuam diariamente na preservação ambiental, da gestão que apoia as ações e principalmente da população que preserva as árvores nos quintais e avenidas. A floresta urbana é algo ligado às nossas vidas, estamos vivendo um tempo de mudanças climáticas e preservar é a melhor maneira de manter a qualidade de vida dos cidadãos."

O reconhecimento não tem relação apenas com a quantidade de árvores existentes na cidade e sim com a forma como a cidade planeja, realiza e mantém a gestão de suas florestas urbanas.

Para ser reconhecida, cada cidade deve atender a cinco critérios principais de manejo de florestas urbanas, comprovando o compromisso em construir cidades saudáveis hoje e para o futuro. O programa Tree Cities of the World é um esforço internacional para reconhecer cidades comprometidas em garantir que as suas florestas e árvores urbanas sejam devidamente mantidas, geridas de forma sustentável.

