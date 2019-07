Capital sedia 1º Fórum de Licenciamento Urbanístico e Ambiental

Campo Grande será palco do 1º Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental na próxima sexta-feira (5). O objetivo do evento é debater soluções para desburocratizar processos de licenciamento ambiental e urbanístico. Durante o encontro, profissionais com experiência no poder público e privado vão compartilhar boas práticas, além de debater a importância de modernizar os procedimentos adotados pelas prefeituras, com o uso de tecnologias e processos simplificados que promovam avanços no campo do licenciamento.

O Fórum é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, CAU-MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul), Governo do Estado e CREA/MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), sendo aberto a profissionais de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Direito, gestores de prefeituras e todos os profissionais do setor da construção.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, avalia o evento como o início de um avanço na desburocratização para todos os municípios. “Queremos com esse evento fomentar o controle urbanístico não só em Campo Grande, mas em todos os municípios do Estado, trazendo soluções para facilitar o acesso aos serviços para a população e para os profissionais que atuam na construção”.

O Fórum tem apoio da Fiems, Sebrae, Sinduscon-MS, Secovi-MS, IAB-MS, Abap-MS, Sindarq-MS e Assomasul. O evento será realizado no dia 5 de julho, das 9h às 18h, no Auditório Germano Barros de Souza, localizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

As inscrições podem ser feitas clicando AQUI. As vagas são limitadas.

