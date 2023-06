Casa da Mulher Brasileira recebe workshop de combate ao feminicídio

Em alusão à Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), realiza nesta terça-feira (6), o WorkShop “Combate ao Feminicío – uma luta que também é sua”.

O evento que acontece às 14h será ministrado pela Promotora de Justiça do Tribunal do Júri de Campo Grande, Luciana Rabelo sendo voltado às lideranças comunitárias.

A Lei nº 5.202, de 30 de maio de 2018, instituiu no calendário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul o dia 1º de Junho, como “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”, iniciando a

Semana Estadual de Combate ao Feminicídio

O "Dia Estadual de Combate ao Feminicídio” lembra a morte da jovem Isis Caroline, ocorrida em 1º de junho de 2015 e tida como o primeiro caso de feminicídio registrado no Estado, após a vigência da Lei 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicidio que torna o feminicídio um homicídio qualificado e o coloca na lista de crimes hediondos.

