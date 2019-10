Casa da Saúde no bairro Cabreúva inaugura a nova estrutura

A Casa da Saúde passou a atender a partir desta segunda-feira (7), no Bairro Cabreúva, na rua Onze de Outubro 220. O espaço conta com mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estão distribuídos, depósitos de medicamento, que tiveram sua capacidade de armazenamento dobrada, salas administrativas, e áreas comuns.

Com média de 600 a 700 atendimentos diários, o antigo espaço foi ficando pequeno para atender a demanda. Com isso, o prédio do bairro Cabreúva foi readequado e passou por reforma para abrigar a Casa da Saúde. O novo espaço possui 96 assentos de atendimento e onze guichês.

O Coordenador Geral de Assistência Farmacêutica, Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, explica que foi feito todo um planejamento prévio para que as mudanças ocorressem, sem prejudicar a população, inclusive com entrega de medicação dobrada, excepcionalmente para as pessoas atendidas dentro do período no qual foi realizada a mudança. “Ninguém ficou desabastecido”.

O planejamento também inclui a questão do transporte público para quem precisa buscar medicação no novo endereço. Conforme o gestor, há quatro meses a instituição vem conversando com Agencia Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Consórcio Guaicurus para alinhar e adequar as linhas.

“Fizemos pesquisa de usuários da Casa da Saúde antiga, para ver a frequência de número de pessoas. E está acordado que será monitorado ao longo dessa semana, a frequência, o horário de pico, qual é o número de usuários que estão frequentando, e se for necessário será readequado o trafego viário. Tudo isso a gente tem conversado para melhor atender a população. E essa é a determinação do Governador Reinaldo Azambuja, que a casa da saúde seja uma referência nacional”, pontuou.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito das 7h às 19h.

