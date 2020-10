Casal cria "rifona" para realizar sonho de empreender

Bruno Peter, de 26 anos e Leandro Silvério, de 22 anos, estão organizando um “rifona doce” desde setembro, para realizar um sonho: dar inicio a loja de doces. O casal resolveu pedir ajuda aos parentes e amigos mais próximos para levantar o dinheiro.

As rifas custam dez reais, e com a venda total da rifa será possível equipar a cozinha para fazer os doces que vão gerar uma renda extra ao casal, que ficou comprometida por conta da pandemia do novo coronavírus. Serão dois prêmios, em 1°, uma caixa recheada de bolos, doces e guloseimas, de fabricação própria e o 2º prêmio, um kit com itens também de fabricação própria. O sorteio ocorre no próximo dia 17 de outubro.

Bruno conta que a ideia veio através dele. “A gente tinha que levantar um dinheiro para comprar os equipamentos que precisa, por que não é só ingrediente, nós precisamos de algumas coisas pra facilitar a produção. Dei a ideia pro Lê, conversamos com as nossas mães e elas acharam a ideia ótima, os dois irmãos mais novos dele também estão fazendo o mesmo no interior de São Paulo.”, explica.

Apesar de trabalhar como web design, Bruno explica que sempre teve vontade de trabalhar com cozinha. “Eu segui um caminho de profissão, mas sempre gostei de cozinhar, sei fazer algumas poucas coisas, mas essas poucas sempre ficam boas”, relata.

Para o Leandro, a possibilidade de trabalhar com cozinha sempre foi muito presente, já que a mãe dele já trabalhou como chefe de cozinha. “A minha mãe fazia bolo em casa, então eu aprendi tudo que ela sabia saber, não tudo né, mas fui aprendendo. Nós queremos vender de inicio, copo da felicidade, bombom no pote e bolo de pote.”,explica.

Entre os equipamentos de cozinha necessários para darem inicio as vendas, também estão à compra de embalagens, talheres grandes, panela de banho Maria, fuê de tamanhos específico.

Quem quiser participar do sorteio e colaborar com uma boa causa, pode entrar em contato direto pelo instagram criado para a venda dos doces artesanais.

