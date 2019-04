Chuvas turvam novamente rio de Jardim e Bonito

Rayani Santa Cruz, com informações do Bonito Informa

As chuvas de domingo (21), turvaram novamente as águas do rio da Prata, localizado em Bonito e Jardim. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Jardim, choveu 36 milímetros na noite de ontem e em Bonito foram 45 milímetros.

A água está marrom, conforme o Instituto Amigos Rio da Prata. Ainda segundo o instituto, mesmo com a água turva, o passeio de flutuação no Recanto Ecológico Rio da Prata está operando normalmente, já que ocorre em sua maior parte no rio Olho D'Água, localizado em torno de dois mil metros, que permanece cristalino devido a sua preservação com mata ciliar nos dois lados das margens.

A parte final do passeio, com cerca de 600 metros, acontece no rio da Prata. Toda a atividade é realizada dentro de uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Em novembro do ano passado, suspeitas dos órgãos ambientais é que sedimentos de uma fazenda desceram para o rio da Prata depois de chuvas e chamou atenção da população e autoridades. A água que antes não demorava limpar, depois do acontecimento, levou mais de uma semana para voltar a ficar cristalina.

Por conta da situação, várias propriedades foram fiscalizadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Na ocasião, duas propriedades rurais foram notificadas, por realizarem manejo de solo sem construção de curvas de nível. Os produtores terão que executar as curvas de nível.

