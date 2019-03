Chuva faz passeios de Bonito serem suspensos

Excesso de chuva nos últimos dias em Mato Grosso do Sul tem causado prejuízos a diversas cidades. Em Bonito, principal destino de ecoturismo do estado, passeios foram suspensos. Em Bela Vista, famílias estão desalojadas. Em Caracol foi decretada situação de emergência por causa dos estragos principalmente em áreas rurais.

Em Três Lagoas, ruas ficaram alagadas e parte do teto de uma escola cedeu. Houve enchentes também em Bataguassu e a rodovia BR-267 ficou praticamente intransitável. Dourados e Ponta Porã também registraram danos conforme o G1.

De acordo com o secretário municipal de Turismo de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, choveu no município, nos últimos 12 dias, mais de 400 milímetros. "A média histórica para a março, desde quando a medição começou a ser feita, em 1981, era de 170 a 200 milímetros, com picos de 270, mas só de segunda a quarta-feira foram 260 na nascente do rio Formoso", explica.

Conforme o secretário, o excesso de chuva prejudica atrativos às margens dos rios Formoso, Mimoso, Anhumas e do Peixe, estando, até a publicação desta reportagem, ao menos sete passeios temporariamente suspensos.

Augusto Barbosa Mariano explica ainda que a reabertura depende da baixa das águas e do volume de chuva nos próximos dias não só na cidade, mas também nas cabeceiras dos rios.

