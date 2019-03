Chuva intensa castiga CaarapÃ³

Marcos Tenório, com informações do site Caarapó News

Moradores de Caarapó também sofreram transtornos com a forte chuva nesta quarta-feira (20). Vários pontos da cidade ficaram alagados. O prefeito de Caarapó, André Nezzi, se manifestou sobre o assunto e disse que a Secretaria de Obras trabalhará para minimizar alagamentos.

De acordo com o site Caarapó News, profissionais da Coamo - Agroindustrial Cooperativa apontam que a chuva de hoje foi de 73 mm, até o início da tarde, mas durante o mês de março chegou aos 204 mm. No mesmo período do ano passado o total foi de 226 mm.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, visitou algumas áreas inundadas e fez a seguinte postagem em sua página no Facebook:

"Assim como várias cidades da região, Caarapó está sendo castigada por uma forte chuva torrencial nesta quarta-feira. Mesmo com a chuva, nossas equipes - Infraestrutura, Assistência Social e Defesa Civil - estão trabalhando em conjunto para que a cidade se recupere o mais rápido possível dos estragos ocorridos".

Nezzi disse ainda “Estivemos visitando locais críticos e oferecendo toda ajuda possível para quem teve prejuízos. Além disso solicitamos urgência no setor que criamos de Planejamento para que possam elaborar o mais rápido possível projetos para conter alagamentos em locais crônicos na cidade. Esperamos no próximo mês iniciarmos em alguns pontos, onde já foi feito o levantamento do que é necessário, dar inicio às obras para por fim nesses transtornos que ocorrem há anos”, destacou.

