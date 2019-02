Temporal causa estragos em Dourados

Uma forte chuva atingiu a cidade de Dourados, na tarde de ontem (10). Na região foi identificados diversos estragos como alagamentos, quedas de árvores e até mesmo um córrego transbordado.

De acordo com informações do Dourados News, aproximadamente caiu 29,7 milímetros de chuva e durou cerca de 39 minutos. A Defesa Civil contabilizou pelo menos cinco árvores caíram na cidade.

Os alagamentos ficaram concentrados em dois bairros da cidade, no Jardim Clímax e na Vila Cachoeira, onde o córrego do Rego D’água também transbordou com acumulo de chuva. O 1º Distrito Policial foi um dos pontos e hoje pela manhã só restou resquícios como barro e sujeira no local.

