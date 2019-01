Vídeo: Após chuva, criança pega o celular da mãe e filma a situação da rua onde mora

Saiba Mais Clima Tempestade atinge 95% dos municípios de MS

Após uma chuva na região sul de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (30), uma rua que da acesso as principais ruas do Aero Rancho, Parati e Pioneiros, se transformou em um verdadeiro rio.

A gravação das imagens foi feita por uma criança de 10 anos, que pegou o celular da mãe e foi até a frente da sua residência que fica na rua Rio Oranges, no Jardim Monte Alegre, e começou a mostrar como fica a via após uma chuva.

Mesmo sendo linha de ônibus, a rua não é asfaltada e todos os dias passam diversos veículos pelo local. As imagens mostram alguns veículos trafegando na contramão, pois a via foi tomada pela água.

A rua é a mais importante do bairro, pois ele da acesso a rua Ana Luísa de Souza, no Pioneiros, a avenida Raquel de Queiroz, no Aero Rancho e a Rua da Divisão, no Parati.

No vídeo, a criança diz "estava chovendo hoje e parece que está um rio", em outro trecho o menino relata "olha a lama que está fazendo".

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, que informou que “é preciso realizar primeiramente a drenagem da rua, pois só colocar o asfalto não vai resolver”, Fiorese ressaltou que a rua foi cascalhada recentemente e não tem nenhum projeto este ano para a região.

